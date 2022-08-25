عزز المالي موسى ماريجا من تقدم نادي الهلال بالهدف الثاني في مباراة الخليج بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د25' ماريغا يسجل ثاني أهداف الهلال 🔥 الخليج 0 × 2 الهلال#الخليج_الهلال⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/8dkYpTQfuf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022

وكان ماريجا استغل خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الخليج لينفرد بمرمى الحارس محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 25.

وكان النيجيري إيغالو سجل الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ3 مستغلًا خطأ من حارس مرمى الخليج.