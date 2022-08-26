أثار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق، الجدل لدى جماهير المارد الأحمر، بعدما ألمح إلى عودته من جديد لتدريب الفريق عقب مباراة الأهلي ضد إنبي التي أُقيمت مساء أول أمس الأربعاء في الدوري المصري.

وكان موسيماني رحل عن الأهلي يوم 13 يونيو الماضي، وتولى المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش مهمة تدريب الأهلي لنهاية موسم 2021/2022 لكنه أصبح قريبًا من الرحيل بسبب خسارة كأس مصر يوم 21 يوليو الماضي وعدم تقديم أداء فني جيد مع الفريق الأحمر.

موسيماني نشر مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” لجماهير الأهلي وهي تهتف باسمه قائلًا: ” اليوم الخميس نعود إلى ذكرى خاصة”.

تعليق سواريش بعد مباراة الأهلي ضد إنبي

وكان سواريش قال عقب مباراة الأهلي ضد إنبي: “أنا مدرب توليت المهمة في ظروف صعبة وتعرضت لظلم كبير، أعتذر لا أستطيع الإجابة على أي سؤال في المؤتمر الصحفي والأهلي في الموسم المقبل سيحصد كل البطولات”.

وكان الأهلي هزم إنبي بهدفي الموزمبيقي لويس ميكسيوني ومحمد محمود في الدقيقتين الـ71 والـ90.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 67 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد نادي إنبي عند 35 نقطة في المركز الـ13.

يذكر أن موسيماني كان فاز بـ 5 ألقاب مع النادي الأهلي وهم ” بطولتان في دوري أبطال إفريقيا، بطولتان في كأس السوبر الإفريقي، بطولة كأس مصر” بالإضافة للفوز بميدالتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.