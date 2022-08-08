يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة السوبر الأوروبي بين فريقي ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني بعد غد الأربعاء في فنلندا.

القنوات الناقلة

وستقام المباراة بين الفريقين على الملعب الأولمبي في مدينة هيلسنكي في فنلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث ستُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 HD Premium و Bein 4k HDR و Bein Sports Connect.

قبل السوبر الأوروبي .. ريال مدريد يسعى للقب رقم 100

ويسعى ريال مدريد لحصد اللقب رقم 100 في مسيرته وهو إنجاز لم يحققه سوى عدد محدود من الأندية في تاريخ كرة القدم.

وسبق لـ الريال التتويج بلقب الدوري الإسباني 35 مرة وكأس ملك إسبانيا 19 مرة، والسوبر المحلي 12 مرة.

وسبق لـ ريال مدريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 14 مناسبة وحصد 4 ألقاب في السوبر الأوروبي ولقبين في الدوري الأوروبي.

ويُعد الريال الأكثر تتويجًا بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس إنتركونتيننتال.

وكان ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه في مايو الماضي بعد الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد سجله البرازيلي فينسيوس جونيور.

بينما فاز نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي على حساب نادي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.