حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان انطلاقة قوية في الدوري الإيطالي أمس السبت، بفوزه على نادي ليتشي بهدفين لهدف مع بداية موسم 2022/2023.

إنتر ميلان يبدأ الموسم بقوة

وكان الإنتر فاز بهدفين عبر كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والهولندي دينزل دومفريس، بينما سجل لـ ليتشي اللاعب أسان سيساي.

وسيواجه الإنتر، فريق سبيزيا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” جوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو.

وكانت مباريات أمس في الدوري الإيطالي، شهدت فوز ميلان على أودينيزي برباعية مقابل هدفين، وفوز أتالانتا على نادي سامبدوريا بهدفين دون رد، وفوز تورينو على نادي مونزا بهدفين لهدف.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

وتُقام اليوم 4 مباريات في الدوري الإيطالي حيث يلعب ” لاتسيو ضد بولونيا وفيورنتينا ضد كريمونيزي” في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

بينما يواجه ساليرنيتانا نادي روما، ويلعب إمبولي ضد سبيزيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.