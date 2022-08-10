يبدو أن موعد انطلاقة كأس العالم 2022 في قطر قد يتغير عن الموعد المحدد وهو يوم 21 نوفمبر المقبل.

وللمرة الأولى ينطلق المونديال في دولة عربية، في فصل الشتاء، وخارج فصل الصيف، حيث سيكون الموعد المقترح لانطلاق البطولة يوم 20 نوفمبر أي قبل موعد انطلاقها الأصلي بيوم واحد وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت الخطة الأصلية تُشير إلى إقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر يوم 21 نوفمبر أمام الإكوادور وهو ما أدى إلى وجود وضع غريب بإقامة مباراتين قبل حفل افتتاح المونديال، حيث من المفترض أن تُجرى مباراة واحدة ولكن بعد حفل الافتتاح.

مجموعات كأس العالم 2022 بـ قطر:

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، كوستاريكا”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.