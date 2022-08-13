تنطلق غدًا مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في دور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2021/2022.

وسوف تقام المباراة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب We السلام في القاهرة.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة

كما تنقل المباراة عبر قناة On Time Sports.

وكان لقاء الفريقين أُقيم يوم الأربعاء 27 يوليو الماضي وانتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري لـ موسم 2021/2022.

وقبل مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة، كان النادي الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب المصري البورسعيدي الأربعاء الماضي بهدفين دون رد، سجلهما كل من رامي ربيعة وحسام حسن.

ويأمل فريق الأهلي في الفوز على مصر المقاصة والمضي قدمًا للفوز بكأس مصر نسخة 2022 بعد أن خسر نسخة العام الماضي أمام غريمه نادي الزمالك بنتيجة هدفين لهدف.

أما نادي مصر المقاصة فهبط رسميًا لدوري الدرجة الثانية بعد أن خسر من نادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بخماسية دون رد.

وكان المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش تولى تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن المارد الأحمر يوم 13 يونيو الماضي بعد إعلان رسمي من قبل النادي الأهلي.

وبدأ الأهلي يُعاني فنيًا منذ شهر مايو الماضي، أي منذ خسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.