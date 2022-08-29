تقام غدًا مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثانية من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

وكان الأهلي خيّب آمال جماهيره بالتعادل مع نادي القيصومة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق يوم الأربعاء الماضي.

توقيت مباراة الأهلي والأخدود

وتقام المباراة غدًا في التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز” الرياضية، حيث تُنقل المباراة عبر القناة الرياضية السعودية.

جماهير الأهلي طالبت برحيل ماجد النفيعي

وفي وقت سابق، صبت جماهير النادي الأهلي غضبها على مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، وذلك بعد التعادل مع القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو.

وطالبت جماهير النادي برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي بالكامل، مؤكدين أن تواجد المجلس سيؤدي لنتائج كارثية وهي إما البقاء في دوري يلو أو الهبوط لـ دوري الدرجة الثانية.

وكان الراقي هبط لـ دوري يلو بعد نهاية موسم 2021/2022 حيث تعادل في مباراة الشباب ضد الأهلي التي أُقيمت يوم 27 يونيو الماضي على ملعب ” الملز” في الرياض.

يذكر أن نادي الأخدود كان فاز على القادسية بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دوري يلو.