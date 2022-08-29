تقام غدًا مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثانية من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.
وكان الأهلي خيّب آمال جماهيره بالتعادل مع نادي القيصومة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق يوم الأربعاء الماضي.
توقيت مباراة الأهلي والأخدود
وتقام المباراة غدًا في التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز” الرياضية، حيث تُنقل المباراة عبر القناة الرياضية السعودية.
جماهير الأهلي طالبت برحيل ماجد النفيعي
وفي وقت سابق، صبت جماهير النادي الأهلي غضبها على مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، وذلك بعد التعادل مع القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو.
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