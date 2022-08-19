يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي التي تنطلق بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

توقيت مباراة نيوكاسل ضد مان سيتي

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانت جيمس بارك.

وقبل المباراة كان مانشستر سيتي حقق الفوز في أول مباراتين على فريقي ويست هام يونايتد وبورنموث، بينما فاز نيوكاسل في أول مباراة على فريق نوتنجهام فورست وتعادل في المباراة الثانية أمام فريق برايتون.

ويسعى الماجبيز للفوز على مانشستر سيتي والدخول في قائمة المتصدرين للدوري الإنجليزي، بينما يطمح مان سيتي لمواصلة انطلاقاته الجيدة وحصد النقطة التاسعة للبقاء في الصدارة، مستغلًا تعثر فريق ليفربول في أول مباراتين بالتعادل.

موعد مباريات الغد في البريميرليج

جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة الثالثة تنطلق غدًا السبت بإقامة ست مباريات وهم ” توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون، إيفرتون ضد نوتنجهام فورست، فولهام ضد برينتفورد، ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، كريستال بالاس ضد أستون فيلا، بورنموث ضد آرسنال”.