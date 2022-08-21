تنطلق مباريات اليوم الأحد بمواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق اليوم 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وهم ” ليدز يونايتد ضد تشيلسي في الرابعة عصرًا، وست هام يونايتد ضد برايتون في التوقيت نفسه، نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءً”.

الدوري الإسباني يشهد انطلاقة 3 مباريات وهم ” أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الثامنة والنصف، ريال سوسيداد ضد برشلونة في الـ11 مساءً”.

الدوري الإيطالي يشهد انطلاقة 3 مباريات وهم ” نابولي ضد مونزا في السابعة والنصف مساءً، أتالانتا ضد ميلان في العاشرة إلا ربع، بولونيا ضد هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع مساءً”.

الدوري الألماني يشهد انطلاقة مباراتين وهما ” فرانكفورت ضد كولون في الرابعة والنصف عصرًا، بوخوم ضد بايرن ميونخ في السادسة والنصف مساءً”.

الدوري الفرنسي يشهد انطلاقة مباراتين وهما ” كليرمون فونت ضد نيس في الرابعة عصرًا، ليل ضد باريس سان جيرمان في العاشرة إلا ربع مساءً”.