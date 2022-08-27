كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

وستنطلق مباريات دور المجموعات بداية من يوم السادس من سبتمبر على أن تُقام منافسات دور ثمن النهائي في منتصف فبراير المقبل ومباريات ربع النهائي يوم 11 أبريل ونصف النهائي في التاسع من مايو المقبل.

وتبدأ الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، ، يومي 6 و7 سبتمبر المقبلين، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه، أما مباريات الجولة الثالثة والرابعة والخامسة فسوف تكون أيام 4 و 5 و 11 و 12 و 25 و 26 من أكتوبر المقبل، بينما تنطلق مباريات الجولة السادسة يومي 1 و 2 من نوفمبر المقبلين.

قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مكونة من : “المجموعة الأولى ستكون مكونة من ” أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي”.

المجموعة الثانية “بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثالثة ” بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي”.

المجموعة الرابعة ” آينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، أوليمبيك مارسيليا الفرنسي”.

المجموعة الخامسة ” ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي”.

المجموعة السادسة ” ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني، سيلتك الإسكتلندي”.

المجموعة السابعة ” مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركي”.

المجموعة الثامنة “باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، ماكابي من الكيان الصهيوني”.