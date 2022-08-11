قال موقع Stuff النيوزيلندي إن السعودية كشفت عن أفخم مشروع معماري في العصر الحديث وهو مدينة The Line حيث وصفته بأنه رؤية عظيمة لمدن المستقبل، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 9 ملايين شخص، يعيشون في ناطحتي سحاب مغلفتين بالمرآة.

وقال التقرير: يمكن أن تعلم مدينة The Line نيوزيلندا شيئًا أو شيئين عن مدن المستقبل، فهي لن تكون أقل من سفينة فضاء سياحية عملاقة على الأرض، بحسب ما قال المحاضر البارز في الهندسة المعمارية والتخطيط في جامعة أوكلاند، بيل ماكاي.

وتابع: المدينة السعودية من المخطط لها أن تكون شديدة الحداثة وستكون مكانًا يرقى إلى مستوى التوقعات، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي أساسيًا للحياة هناك، وستكون خالية من السيارات وخالية من الكربون وستتباهى بالاستدامة الكاملة ومناخ محلي معتدل ومنتظم.

وأضاف ماكاي: إن وضع المرآة في الخارج وجعل الأشخاص في الظل بداخلها هو أمر ذكي تمامًا لمواجهة حرارة الصحراء، كما أن نظام النقل الموجود أسفل المدينة يجعلها مستدامة بشكل دائم.

The Line مثال للمدن العصرية الجديدة

واختتم التقرير قائلًا: تُعد مدينة The Line بمثابة دعوة للاستيقاظ بالنسبة لمدن العالم من حيث التصميم، وبالمقارنة، فإن نيوزيلندا بحاجة إلى البدء في أخذ هندستها المعمارية على محمل الجد للتنافس مع المدن الجديدة العصرية مثل نيوم وذا لاين التي تُعد إجابة واضحة لكل التساؤلات الخاصة بالتلوث وتغير المناخ والازدحام السكاني.