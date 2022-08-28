بدأت بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع في تلقي طلبات شغل (269) وظيفة للسعوديين في القوات البحرية عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، وجازان.

بوابة وزارة الدفاع

وكانت القوات البحرية، دعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، التقديم من على الرابط وذلك في الفترة من 01 – 07 / 02 / 1444هـ.

تفاصيل وظائف القوات البحرية

– أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

– أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية.

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

– أخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية.

– أمين مكتبة فنيـة.

– أخصائي إنتاج مرئي ومسموع.

– أخصائي تخطيط وتنظيم أجهزة ومعدات.

– أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن.

– أخصائي تصوير سينمائي.

– أخصائي عقود.

– أخصائي ميزانية.

– باحث موارد بشرية.

– فني تموين.

– فني قطع غيار.

– فني مطبعة.

– فني مناولة مواد.

– مأمور مشتريات.

– محاسب.

– مخرج تلفزيوني.

– مساعد طاهٍ.

– مهندس اتصالات حاسب آلي.

– مهندس نظم.

– أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

– أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية.

– أخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية.

– أخصائي اجتماعي.

– أخصائي اختبارات.

– أخصائي موارد بشرية.

– أخصائي مونتاج.

– باحث قانوني.

– حلاق.

– طاهٍ.

– عامل مطبخ/سفرجي.

– عامل مغسلة.

– فني الرفع والربط.

– فني إلكترونيات.

– فني إلكترونيات أجهزة القياس.

– فني إلكترونيات نظم تحكم.

– فني إلكترونيات أجهزة مصغرة.

– فني إلكترونيات الاتصالات.

– فني بوصلة كهربائية.

– فني تثبيت أنابيب سفن.

– فني تغليف مواد.

– فني تموين.

– فني حدادة سفن.

– فني خراطة.

– فني دهان سفن.

– فني شبكات حاسب آلي.

– فني صفائح معدنية.

– فني صمامات ومضخات.

– فني صيانة بدن زوارق.

– فني صيانة حاسب آلي.

– فني صيانة سفن (غواص).

– فني صيانة طوربيدات.

– باحث توظيف موارد بشرية.

– فني صيانة أجهزة مساندة.

– فني صيانة ميكانيكية.

– فني ميكانيكا بحري.

– فني ميكانيكا صالة البولنج.

– فني ميكانيكا محركات سفن.

– فني صيانة هياكل طائرات.

– فني صيانة هيكل سفينة.

– فني فحص أجهزة كهربائية.

– فني كهرباء سفن.

– فني كهرباء طائرات.

– فني لحام سفن.

– فني مناولة مواد.

– فني ميكانيكا أسلحة بحرية.

– فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد.

– فني ميكانيكا طائرات.

– فني ميكانيكا عربات.

– فني هيدروليك.

– مبرمج.

– مترجم.

– محاسب.

– مدرب رياضي.

– مدرب كهرباء سفن.

– مدرب مضخات وصمامات.

– مدرب هندسة أسلحة بحرية.

– مدقق حسابات.

– مراقب إعاشة.

– مساعد طاهٍ.

– مشغل كرين.

– مصمم جرافيك.

– “مطور سيناريو محاكاة.

– العمليات التكتيكية”.

– معلم اتصالات.

– معلم إلكترونيات.

– معلم إلكترونيات / حرب إلكترونية.

– معلم تحكم / مشبه التكتيك البحري.

– معلم تحليل عمليات.

– معلم دراسات إسلامية.

– معلم رياضيات.

– معلم كهرباء.

– معلم لغة إنجليزية.

– معلم ميكانيكا محركات سفن.

– معلم هندسة أسلحة بحرية.

– مهندس شبكات.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس كهرباء بحري.

– مهندس إلكترونيات.

– أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن.

– أخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة.

– أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

– خباز.

– طاهٍ.

– عامل مطبخ/سفرجي.

– فني اختبارات وتجارب.

– فني الرفع والربط.

– فني إلكترونيات.

– فني إلكترونيات (مشبهات).

– فني إلكترونيات أجهزة قياس.

– فني إلكترونيات رادار.

– فني إلكترونيات (متسلق هوائيات).

– فني بوصلة كهربائية.

– فني تثبيت أنابيب سفن.

– فني تموين.

– فني خراطة.

– فني دهان سفن.

– فني رسم هندسي.

– فني سفح بالرمل.

– فني شبكات.

– فني صيانة أجهزة مساندة.

– فني صيانة سفن (غواص).

– فني كهرباء.

– فني كهرباء سفن.

– فني كهرباء طائرات.

– فني محركات طائرات.

– مشغل كرين.

– فني ميكانيكا بحري.

– فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد.

– فني ميكانيكا صيانة أجهزة مساندة.

– فني ميكانيكا عربات.

– فني ميكانيكا محركات سفن.

– فني ميكانيكا هيدروليك سفن.

– فني هيدروليك طائرات.

– مدرب طباخة.

– مدرس حرب إلكترونية.

– مراقب موانئ الحوض الجاف.

– مساعد طاهٍ.

– “مطور سيناريو محاكاة.

– العمليات التكتيكية”.

– مطور مناهج.

– معلم إصلاح وبناء سفن.

– معلم إلكترونيات.

– معلم إمداد وتموين.

– معلم أخصائي عمليات.

– معلم تطوير مناهج.

– معلم ميكانيكا.

– معلم هيدروليك.

– مهندس إلكترونيات.

– مهندس ميكانيكا بحرية.

– مهندس هياكل بحرية.