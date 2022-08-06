أثار الحارس المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك المصري السابق، الجدل بعد رفعه شكوى ضد نادي النصر بسبب عدم إتمام الأخير لعقده الموقع مع الحارس المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان حارس الزمالك السابق تألق مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت في الكاميرون، بعد إصابة الحارس محمد الشناوي، مما دفع النصر للتفاوض معه لكن أصفر الرياض تراجع عن الصفقة بعد إتمام تعاقده مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

محمد أبو جبل في ورطة:

وكشف الناقد الرياضي النصراوي محمد شنوان العنزي مفاجآت حول العقد الذي وُقع بين النصر والحارس المصري فقال عبر “تويتر”: “اللاعب وقع بالفعل لـ النصر وحصل على 250 ألف يورو كمقدم للعقد، وكان سيحصل على 250 ألف يورو عند توقيع العقد النهائي، اللاعب أبو جبل قدم معلومات غير صحيحة عن عقده مع الزمالك”.

وأضاف العنزي: “الحارس المصري لم يستجيب لطلب النصر بالالتحاق بالمعسكر، وأرسلت إدارة النصر عدة رسائل إلكترونية للاعب وللاتحاد المصري، لم يتم الرد والتجاوب معها، اللاعب تورط مع النصر وذهب لمفاوضة ناديه بدفع مبالغ، بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، بهدف الحصول على إخلاء طرف، ودفع لناديه مليوني جنيه مصري ليهرب من الورطة”.

وتابع: “إدارة النصر بتصرف حضاري وبدعم من الأمير خالد بن فهد، أخبروا اللاعب أن مبلغ الـ 250 ألف يورو وكفى المؤمنين شر القتال، لكن الحارس المصري رفض وطالب بكامل عقده، لمدة 3 سنوات رغم أن موقفه ضعيف، موقف النصر سليم جدًا، وسوف يتم استرداد الـ250 ألف يورو قيمة مقدم العقد”.