تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى موقف محرج، عند لقائه وزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي، خلال زيارته إلى هذه الدولة الإفريقية.

Wow, la gestuelle de l'officiel béninois destinée à effacer symboliquement le signe de supériorité paternaliste que lui inflige Macron, c'est priceless ! https://t.co/3IFhuyRTAw — phil.bechade (@pittbull_grrr) July 28, 2022

تفاصيل الواقعة

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي وهو ينظف كتفه بعدما لمسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الأمر الذي دفع الأول للرد والتوضيح.

وظهر ماكرون في الفيديو وهو يقف مع رئيس بنين ووزير خارجيتها، وبدا أن الأول يربت على كتف أغبينونسي؛ ليسارع الأخير إلى مسح المكان الذي لامسته يد الرئيس الفرنسي.

وزير خارجية بنين يرد

وعقب تداول هذا الفيديو على نطاق واسع وتفاعل المغردين معه، رد وزير خارجية بنين على تغريدة أحد الأشخاص، كتب فيها أن موقف وزير خارجية بنين ليس عفويا بل إنه يهدف إلى محو رمز التفوق الذي فرضه عليه ماكرون.

وقال أجبينونسي إنه قام بذلك بعدما لاحظ الرئيس ماكرون غبارًا على سترته وأنه أراد تنظيف ما تبقي من غبار.

وقال على تويتر: “خطأ.. الأمر ليس كذلك. الرئيس ماكرون لاحظ أثرًا للغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي. وحركتي كانت لإكمال تصرفه الودي”.

وزار الرئيس الفرنسي، الأربعاء الماضي، دولة بنين ضمن جولة له في إفريقيا شملت أيضا الكاميرون وغينيا بيساو. وتعهد ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس بنين باتريس تالون، بتقديم معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.