تمكن 31 موقوفًا في لبنان من الفرار، فجر اليوم الأحد، من مركز احتجاز يقع تحت جسر قصر العدل في العاصمة بيروت.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، جاء ذلك بعد أن نجح الفارون في تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية.

تحقيق في لبنان:

وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان: “الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف الفارين”، مضيفة أن “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص” للوقوف على ظروف فرارهم من سجن العدلية.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن قوات أمنية انتشرت في منطقة قصر العدل، فيما أكد مصدر قضائي- طلب عدم الكشف عن هويته- أن “الفارين من عدة جنسيات، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت”.

وأضاف المصدر أنه “يجري الآن تحقيق إداري، وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم”.

إدخال منشار للسجن:

من جانبه، أوضح مصدر أمني أن السجناء الفارين استطاعوا نشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري، مشيرًا إلى أنه “من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن”.

ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقًا خاضعًا للأمن العام.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، حدثت عملية فرار كبيرة من نظارة قصر العدل في بعبدا، سقط خلالها 5 قتلى جراء تعرضهم لحادث سير خلال فرارهم من السجن، في حين ألقي القبض على آخرين.