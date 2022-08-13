كشف الحساب الرسمي لـ ” دوري المدارس” في “تويتر” عن انضمام كل من فهد بكري ومؤيد عابد لـ برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.

والتحق فهد بكري من إدارة تعليم مكة المكرمة ومؤيد عابد من إدارة تعليم جازان بمعسكر برنامج الابتعاث السعودي في جدة بعد أن قدما مستويات مميزة مؤخرًا.

ومن المنتظر إقامة مباراة ودية اليوم مع نادي بنفيكا البرتغالي ثم العودة إلى المملكة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان معسكر فريق دوري المدارس أُقيم على مرحلتين حيث كانت المرحلة الأولى في إسبانيا وانتهت في يوم العاشر من أغسطس الجاري، أما المرحلة الثانية فمقامة حاليًا في مدينة لشبونة البرتغالية.