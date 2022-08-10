انتزع العداء السعودي يوسف مسرحي الميدالية الفضية في منافسات مسافة 400 متر بزمن 45.80 ثانية، فيما حل في المركز الثالث العداء مازن الياسين بزمن 45.95 ثانية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليًّا في تركيا.

فيديو | فضية وبرونزية سعودية 🥈🥉🇸🇦 يوسف مسرحي ومازن الياسين يحققان ميداليتان للمملكة في سباق 400 م ضمن دورة #ألعاب_التضامن_الإسلامي #قونية2021 #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/zHYRlZGCsr — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 10, 2022

كما تُوج عبدالله أبكر بالميدالية الفضية مسافة 100 متر، بينما حلّت العداءة السعودية ياسمين الدبّاغ بالمركز السابع بزمن 27:48 ثانية في تصفيات سباق 200 م – سيدات – ضمن دورة ألعاب التضامن الخامسة.

كذلك حل السباّح الباارلمبي تركي الحربي بالمركز السابع في نهائي سباق – 100 م ظهر – بزمن 1:19.94 دقيقة.