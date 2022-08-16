قالت وزارة المالية البحرينية، أمس الاثنين: إن البحرين سجلت فائضًا في الميزانية بلغ 33 مليون دينار (88 مليون دولار) في النصف الأول من 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار (1.39 مليار دولار) في الفترة نفسها العام الماضي.

إجمالي الإيرادات:

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 1.698 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، بزيادة 52%، مقارنة مع النصف الأول في 2021، بينما ارتفع مجمل النفقات 2% إلى 1.665 مليار دينار، وفق رويترز.

وفي وقت سابق، توقعت البحرين انخفاضًا كبيرًا في عجز الميزانية للنصف الأول من 2022 بفضل صعود أسعار النفط.