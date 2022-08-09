أعلن عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية، أن ميزة الرقابة الأبوية وصلت لتطبيق سناب شات.

ميزة الرقابة الابوية وصلت لتطبيق #سناب شات راح تسمح للآباء في متابعة حسابات أبنائهم – تقدر تسوي قيود للمحتوى

– تقدر تعرف من تواصلوا معاه بس ما تعرف وش الكلام الي قالوه الميزة مفيدة وهذا شرح لها وكيف تفعلها والمفترض توصل اليومين ذي pic.twitter.com/H50QPIyoe0 — عبدالله السبع (@7Alsabe) August 9, 2022

ميزة مهمة للوالدين

وأضاف السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتيح للآباء متابعة حسابات أبنائهم وتمكنهم من التالي:

– تسوية قيود للمحتوى

– تقدر تعرف من تواصلوا مع الطفل ولكن لا يمكن معرفة تفاصيل المحادثات

مراقبة الأبناء

وأكد عبدالله السبع أن هذه الميزة مفيدة جداً للآباء والأمهات في مراقبة أبنائهم أثناء استخدام تطبيق سناب شات، وسيتم تفعل الميزة خلال يومين تقريباً.