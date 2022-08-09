أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق التواصل الفوري واتساب تسهل مهام مديري الجروبات والمجموعات.

ميزة جديدة وصلت الى #واتساب يتيح لك إضافة 512 شخصاً فى المجموعة الواحدة (القروب) pic.twitter.com/UoTaIXTEh0 — سالم الحربي (@arnod) August 8, 2022

ميزة جديدة في واتساب

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الميزة الجديدة تتيح إضافة المئات في مجموعة واحدة.

المجموعات والقروبات

وأضاف سالم الحربي “ميزة جديدة وصلت إلى واتساب يتيح لك إضافة 512 شخصاً في المجموعة الواحدة (القروب)”.