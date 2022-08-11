أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول ميزة كتابة تعليق أو كومنت لمنصة الأضواء في سناب شات لبعض المستخدمين.

ميزة كتابة تعليق او كومنت وصلت لمنصة الاضواء في سناب شات وصلت لبعض المستخدمين😍 pic.twitter.com/zX9diSxTX7 — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) August 11, 2022

توقيع منصة أضواء

وقال الرشيد، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أي مقطع فيديو في منصة الأضواء يمكن من خلال هذه الميزة كتابة تعليق عليه ويظهر من خلال أيقونة ظهور التعليقات.

ظهور التعليقات

وأضاف عبدالعزيز الرشيد “أن صاحب الحساب سيجد التعليقات في خانة الموافقة”، موضحًا أنه لا بد أن يوافق عليها حتى تنزل التعليقات ويراها المستخدمون.