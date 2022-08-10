أطلق تطبيق سناب شات، ميزة جديدة لتمكين الآباء ممن الرقابة على المحتوى الذي يطلع عليه الأطفال.

وتسمى الميزة الجديدة بـ “family center” أو “مركز العائلة”؛ إذ تسمح للآباء بمعرفة أصدقاء أبنائهم المراهقين على التطبيق، بالإضافة إلى من تبادلوا معهم الرسائل على مدار الأسبوع.

وتسعى الميزة لإعطاء الآباء رؤى أفضل للمساعدة في حماية أولادهم بما لا يخل بالحفاظ على خصوصية المراهق.

استجابة للانتقادات

وقال خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد عادل، إن الميزة الجديدة نزلت عند الانتقادات الحادة التي يتعرض لها سناب شات، والتي وصلت إلى قضايا مرفوعة على الشركة، بزعم تعرض المراهقين بالمنصة لمحتوى يضر بصحتهم النفسية والعقلية، لدرجة انتحار بعض المستخدمين.

وأضاف في تصريحات لـ سكاي نيوز: “زيادة حدة الانتقادات التي تتعرض لها الشركة، تؤثر على سمعتها ومن ثم تخسر مع الوقت المزيد من المستخدمين، مما يؤثر على حجم الاستثمارات، وبالتالي الأرباح التي تستهدفها الشركة، علاوة على الأثر المباشر والذي يتسبب في دفع سناب شات لتعويضات ضخمة في حال خسارتها لتلك القضايا”.

كما أشار إلى أن التطبيق موجّه بشكل كبير لصغار السن، في حين لا يجيد كبار السن التعامل معه، ومن ثم كان ضروريا أن يسبق أدوات الرقابة الأبوية مواد توعوية للكبار في كيفية التعامل والتفاعل معه.