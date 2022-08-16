استعرض المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد ميزة مفيدة للأسرة للتحكم بأجهزة الأطفال عن بعد.

تحكم بأجهزة اطفالك عن بعد … ميزة رهيبه ومفيدة جداً جداً جداً 😍👍🏻 pic.twitter.com/fwTjtouyFW — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) August 15, 2022

ميزة مفيدة:

وقال الرشيد في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر: إن الميزة تتحكم في الأجهزة الأخرى التابعة لأبل، حيث يمكن من خلال الهاتف الآيفون رفع الصوت أو خفضه أو التحكم في الأجهزة الأخرى وفتح الإشعارات أو التنقل بين التطبيقات بدون الحاجة إلى لمس الأجهزة الأخرى.

كما أوضح المهتم بالتقنية طريقة تفعيل تلك الميزة على الهاتف الآيفون.