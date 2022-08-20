زارت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائبة وزير السياحة، عددًا من المواقع في عسير، لمناقشة رفع جودة المرافق والخدمات للنهوض بالسياحة في المنطقة.

مناقشة الفرص ورفع جودة الخدمات

وقالت الأميرة هيفاء في تغريدة لها بموقع “تويتر”: “امتداداً لخطواتنا، زرنا عددًا من المواقع في عسير وتحدثنا مع أهلها وزوارها والتقينا بشركائنا من القطاعين العام والخاص لمناقشة الفرص والممكنات ورفع جودة المرافق والخدمات لننهض بالسياحة في المنطقة”.

وأضافت أن منطقة عسير تتميز بمقومات هائلة أبرزها طبيعة ساحرة وأجواء خلابة وتراث وثقافة وشعب كريم، فضلا عن فرص جاذبة تعد بمستقبل مشرق.

مهرجان صيف أبها

يذكر أن الأميرة هيفاء بنت محمد تجولت أمس في مناطق مهرجان صيف أبها 2022، وشاهدت الأعمال التي نُفذت بإشراف هيئة تطوير منطقة عسير لتوفير خيارات متنوعة للأسرة، عبر العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية في 6 مناطق موزعة بين (خيرات عسير، والكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال ، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون).

وثمنت سعي هيئة تطوير منطقة عسير بقيادة أمير منطقة عسير، ليكون المهرجان وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، واستقطاب نخبة من شباب و فتيات المنطقة للعمل، وإكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويقية، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس نفعًا لأهالي المنطقة كافة.