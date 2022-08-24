أصـدر نـادي الإبـل بـيـانـًا، اليـوم، يـتـضـمـن صـدور قرار يقضي بتعليـق الـشـرائـح الإلكترونيـة لمـدة 3 أعـوام.

كما نـص الـقـرار عـلـى حـرمـان الشرائح من المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي يشرف عليها نادي الإبـل، وعـلـى رأسـها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبـل، وذلك عنـد عـودة ملكيـة الإبـل إلـى البائع بعد انتهاء المشاركة من تاريخ صدور القرار وفـق الإثباتات الرسمية لملكية المتن “الشريحة الإلكترونية” ومنع مشاركة البائع بنفس الشريحة لمدة 3 أعوام.

تحقيق عدالة المنافسة:

ويشير البيان إلى أن الشريحة الإلكترونية تخضع إلى رقابـة من الجهات ذات العلاقة، ويؤكد البيان على أن القرار يأتي لحماية المشاركين من التحايـل وتحقيـق عـدالـة المنافسة وضبط أسـواق الإبـل البـيـع والإيجـار.

وبيـن نـادي الإبـل فـي بيانـه أن كافـة عمليـات انتقال الشرائح مرصـودة ومتابعة، مشددة على أنها ستصدر في وقت لاحق ضوابط سوق الإيجار في النسخة السابعة.