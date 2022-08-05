تعمل إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، ليرتبط اسمه بالدنماركي مارتين برايثوايت.

الشباب يسعى للتعاقد مع برايثوايت

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي الشباب تقدم بعرض رسمي لإدارة برشلونة من أجل الحصول على خدمات برايثوايت، وأضافت: “لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بين جميع الأطراف، وما تزال المفاوضات جارية”.

وخرج برايثوايت من حسابات المدير الفني تشافي هيرنانديز، حيث قام باستبعاده من الجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويسعى برشلونة لكسب أموال من رحيل برايثوايت، خاصة أن عقده مستمر لعامين، إلا أن العلاقات متوترة بين الطرفين، وأكدت تقارير أن اللاعب طلب الحصول على قيمة ما تبقى من عقده للرحيل.

نادي الشباب يستعد للموسم الجديد

ويخوض نادي الشباب معسكرًا في ماربيا الإسبانية، ويخوض خلاله مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، أملًا في التحضير بشكل مميز للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).