أعلن نادي الشباب اليوم الخميس عن موافقته على إعارة اللاعب عبدالإله الشمري لنادي ضمك لمدة موسم رياضي واحد.

الإعارة الثالثة من نادي الشباب لـ الشمري

وسينضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا لنادي ضمك حتى صيف 2023 بعدما سبق وأن تمت إعارته لناديي الطائي والحزم.

كما يلعب الشمري مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا منذ العام الماضي.

جدير بالذكر أن الشمري الذي يشغل مركزي الجناح وخط الوسط المهاجم صعد للفريق الكروي الأول في الشباب منذ عام 2018.

ويسعى الشباب لمنح الفرصة للاعبيه الصغار بالإعارة لأندية أخرى، من أجل منحهم الخبرات اللازمة للمشاركة مع الفريق الأول بالمواسم المقبلة.