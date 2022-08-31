أعلن مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، أنها تسعى إلى إجراء محاولة ثانية السبت المقبل، لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي “إس إل إس” إلى القمر، بعد 5 أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء المحاولة الأولى يوم الإثنين.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ ــ الذي يعادل طوله مبنى مكونًا من 32 طابقًا ــ من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

رحلة تجريبية إلى القمر

وحسب “ناسا”، سيتم إطلاق الضاروخ لإرسال كبسولة “أوريون” في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها 6 أسابيع حول القمر، ثم العودة إلى الأرض،

وسيدشن الإطلاق الذي طال انتظاره برنامج “أرتميس” التابع لـ”ناسا” لرحلات من القمر إلى المريخ، الذي يخلف مشروع “أبولو” لرحلات القمر في الستينيات والسبعينيات.

وتهدف الرحلة الأولى نظام “إس إل إس” و”أوريون”، وهي مهمة أطلق عليها اسم “أرتميس 1″، إلى وضع المركبة في رحلة تجريبية تختبر قدراتها لأبعد الحدود، قبل أن تعتبر “ناسا” أن بوسعها الاعتماد عليها بدرجة كافية في نقل رواد الفضاء.

مشكلة تبريد

وألغيت محاولة إطلاق “أرتميس 1” الأولى يوم الإثنين، بعد مشكلة تبريد بأحد محركات المرحلة الرئيسية للصاروخ، مما أدى إلى وقف العد التنازلي وتأجيل المحاولة.