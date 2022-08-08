أعلنت شركة المراعي عن تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير رئيسًا لمجلس الإدارة وتعيين سليمان بن عبدالقادر المهيدب نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

تفاصيل بيان المراعي

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية – تداول – إنه ذلك جاء بناءً على نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15 ذو القعدة 1443 الموافق 14 يونيو 2022م والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي بدأت من تاريخ 7 أغسطس 2022م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 6 أغسطس 2025م.

تشكيل اللجان المتخصصة

كما تضمن البيان تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عمار بن عبدالواحد الخضيري وعضوية كل من الأمير سعود بن سلطان بن محمد الكبير وبدر بن عبدالله العيسى وحسام بن علي القرشي.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر فيما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).