أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، عن بشرى سارة للطلاب والطالبات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، حيث تنخفض درجات الحرارة في النهار ويتلطف الجو في الليل.

انخفاض الحر

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الفصل الأولى أن يخف الحر في النهار ويتلطف في الليل على معظم مناطق المملكة بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من ثلاث إلى أربع درجات وذلك بسبب تقدم كتلة حارة لكنها أقل من سابقتها.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، حارة في النهار معتدلة فجرا، وسيكون واضحًا في تبريد أجهزة التكييف.

كما لفت “خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة والربع الخالي وغرب الوسطى وجنوب منطقة المدينة وأجزاء من عُمان واليمن تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار رياح هابطة”.

طقس اليوم الخميس

وفي نفس السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.