تُعد هواتف الـ iPhone من أكثر الهواتف الذكية شيوعًا حول العالم، وفي حين أن جميع مستخدمي هذه الهواتف يتشوقون لطرح السلسلة الجديدة في سبتمبر المقبل، إلا أن هناك نبأ غير سار في انتظارهم.

أفاد موقع بلومبرغ بأنه إذا كنت تمتلك جهاز iPhone، فقد تبدأ قريبًا في رؤية المزيد من الإعلانات على تطبيقات الهاتف المثبتة مسبقًا، بما في ذلك خرائط آبل والكتب والبودكاست ويشمل ذلك أيضًا Apple TV +.

وستعمل هذه الإعلانات بشكل مشابه لتلك الموجودة في متجر التطبيقات، وقال تقرير بلومبرغ: السؤال الوحيد هو ما إذا كان عملاء آبل، وهي الشركة المعروفة باحترامها وترويجها لخصوصية المستخدمين، مستعدون للعيش مع الكثير من الإعلانات.

كيفية عمل الإعلانات على أجهزة آبل؟

وتعرض آبل بالفعل الإعلانات في تطبيقي News and Stocks، لكن بحسب التقارير فإن هذا يمكن أن يتغير، حيث ستوسع الشركة الأمريكية قريبًا الإعلانات وذلك كالتالي: عند الذهاب إلى متصفح سافاري أو متجر آبل على سبيل المثال وكتابة مصطلحات مثل: سباق السيارات أو كرة السلة، فسيأتيك هذا النوع من الإعلانات على تطبيقات الخرائط والكتب والبودكاست وتلفزيون آبل.

أما عن الخرائط فسيكون ذلك كالتالي: على سبيل المثال، يمكن لمطعم ياباني أن يدفع المال ليحتل المرتبة الأولى في القوائم المحلية عندما يبحث المستخدمون عن سوشي.

وفي الوقت نفسه، فإنه في تطبيقات الكتب والبودكاست، يمكن للناشرين الدفع مقابل ظهور عملهم في مرتبة أعلى في النتائج، أو في الإعلانات الموضوعة عبر التطبيقات.

متى تقوم آبل بهذا التغيير على iPhone؟

الجدول الزمني لهذا التغيير لا يزال غير واضح، لكن آبل ليست العملاق التكنولوجي الوحيد الذي يبحث عن إضافة إعلانات، فقد تصدرت Netflix أيضًا عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تبين أنها سرعت خططها لتقديم خطة اشتراك منخفضة السعر مدعومة بالإعلانات.