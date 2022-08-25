ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفرق على الفوز في المباراة الافتتاحية.

انطلاق دوري روشن السعودي لمباراتين

وينطلق دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فيما يحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

نتائج الفرق في المباراة الافتتاحية

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج الفرق المشاركة في نسخة 2022/ 2023 بالمباريات الافتتاحية، وخاض الهلال 14 لقاء، فاز 13 مرة وتعادل مرة، ولم يخسر أي مواجهة.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة، وتعادل في المباراة الافتتاحية، وخسر فريقا النصر والطائي مرة واحدة، وفاز العالمي 10 مرات وتعادل 3 مرات.

وخسر الفيحاء والوحدة مرتين، فيما فاز الفريق الفيحاوي مرة وتعادل في أخرى، وانتصر فرسان مكة 3 مرات وتعادل 4 مرات، وخسرت 5 فرق 3 مرات، وهم؛ ضمك، أبها، الاتفاق، الباطن والخليج.

وقبل انطلاق دوري روشن السعودي، فشلت 3 فرق في الفوز بـ4 مباريات افتتاحية، وهم؛ الاتحاد، الشباب والتعاون، حيث فاز العميد والليوث 9 مرات وتعادلا مرة، فيما فاز التعاون مرتين وتعادل 6 مرات، وخسر الرائد والفتح 7 مرات.