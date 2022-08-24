نجا رجل إطفاء أمريكي بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق ببحيرة بثونوتوساسا في ولاية فلوريدا.

تفاصيل الواقعة

وقال جيه سي لا فيردي ـ الذي كان يسبح في البحيرة خلال هجوم التمساح ــ: “تمكن التمساح من إدخال رأسي وجذعي في فمه، واستمر بالعض عليهما، قبل أن أتمكن من النجاة منه بأعجوبة”.

وأضاف لا فيردي لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “لم أتمكن من رؤية التمساح الذي يبلغ طوله 12 قدمًا تقريبا. تأثير العض كان يشبه الاصطدام بجدار من الطوب، شعرت بالحراشف والأسنان”.

كاد ألا ينجو

ولفت: “خرق التمساح جمجمتي ودمر فكي، إنه لأمر بالغ العجب أنني نجوت. كنت أدرك أنني يجب أن أتصرف لأنقذ نفسي. استعملت يديّ لإبعاد لسانه وأسنانه عني، وشعرت بلثته قاسية ومتصلبة، وتمكنت من قلبه بأعجوبة”.

وأوضح أنه نجا من التمساح بأعجوبة، حيث واصل السباحة إلى ضفة آمنة، مؤكدًا أن بعض الناس الطيبين ساعدوه حتى وصلت سيارة الإسعاف.

دخول للمستشفى

وأمضى لا فيردي 10 أيام في المستشفى بعد إجراء جراحة للوجه والفك والجمجمة، واستغرقت الجراحة الطارئة 6 ساعات وسيحتاج إلى عمليتين جراحيتين أخريين في المستقبل.

وكشفت زوجة لا فيردي وضعه الصحي قائلة إنه “يتحسن ويتعافى ولكن الأمر قد يتطلب بعض الوقت. صدمت لدى مشاهدتي الفيديو الخاص بالهجوم المرعب الذي تعرض له”.