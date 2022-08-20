نجا قنسطنطين إيفاشينكو، عمدة مدينة ماريوبول التي تقع في جمهورية دونيتسك الانفصالية، من محاولة اغتيال، بالقرب من مدخل حديقة الحيوانات بالمدينة.

وقال شاهد عيان من مكان الحادث: إنه بعد ظهر اليوم في المنطقة التي يمر بها عمدة المدينة دوت أصوات إطلاق نار ولم يسقط ضحايا أو إصابات.

فحص كامل للمنطقة:

وأشارت وكالة “نوفوستي”، إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

وتعمل سيارة من مختبر المتفجرات التابع لوزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مكان الحادث.

وبحسب مصدر مطلع، فقد تم تكثيف عمليات التفتيش عند مداخل مدينة ماريوبول، ويقوم موظفو الأمن بفحص السيارات بشكل جيد.