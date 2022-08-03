من المقرر أن تشهد مدينة نجران بجنوب المملكة، تعامدًا لـ الشمس وانعدام الظل فوقها ظهر اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 12:10 ظهرًا.

التعامد الثاني والأخير

وقال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن تعامد الشمس هذا هو الثاني والأخير في عام 2022، لافتًا إلى أنه بعد ذلك تتحرك الشمس ظاهريا ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالًا.

يذكر أن سماء مدينة أبها بمنطقة عسير، شهدت الأحد الماضي، تعامدًا للشمس في تمام الساعة 12:17 ظهرًا.

كما شهدت سماء مكة المكرمة في منتصف يوليو الماضي، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، حيث أصبحت على استقامة واحدة مع الكعبة واختفى ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

سبب تعامد الشمس

ويرجع سبب تعامد الشمس فوق أجزاء معينة أو مدن من الكرة الأرضية إلى ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يؤدي بدوره إلي انتقال الشمس “ظاهريًا” بين مدار السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حولها مرة كل سنة.

وتشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً هذا الحدث مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض هذا المكان وتتصف به أماكن قليلة من الكرة الأرضية وهي المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

حساب محيط الكرة الأرضية

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضاً على كروية كوكب الأرض.