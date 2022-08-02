كشف تركي حميدان التركي عن تفاصيل جلسة الإفراج المشروط لوالده، اليوم الثلاثاء.

وقال تركي في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: انتهت قبل قليل جلسة والدي حميدان التركي بقيادة ممثل لجنة الإفراج المشروط، والتي سمح لنا حضورها مرئيًّا، كما حضرت أماني الرويس ممثلة لسفارة المملكة في واشنطن لدعم طلب الإفراج المشروط.

تفاصيل الجلسة:

وتابع: بدأت مجريات الجلسة بإتاحة الفرصة لوالدي حميدان التركي لطلب الإفراج وإقناع ممثل لجنة الإفراج المشروط، والتي تحدث فيها والدي عن أثره الإيجابي داخل وخارج نطاق السجن، وأشار إلى إشادة إدارة السجن؛ كونه سجينًا مثاليًّا.

وأردف تركي: هذه المرة تحدث والدي بحرقة وكأنه يقاتل لحياته، تطرق في حديثه عن إتمامه ثلاثة أضعاف محكوميته، وأن كل سنة يُرفض فيها، يحرم أبناؤه من وجود والدهم في أهم مراحل حياتهم، وبكى والدي وهو يسرد لممثل اللجنة تفاصيل احتفاله بزواج أختي نورة في زنزانته.

تأجيل إصدار القرار:

واستكمل تركي حميدان التركي بقوله: في ختام الجلسة أفاد ممثل اللجنة أن الأدوات النظامية المتاحة أمامه تمنعه من قبول طلب الإفراج، وكان لمداخلة سفارة المملكة ودعمها لطلب الإفراج المشروط أثر إيجابي في تأجيل إصدار القرار لدراسة طلب الإفراج مع بقية أعضاء اللجنة والرجوع بقرار.

ولفت إلى أن ممثل لجنة الإفراج المشروط ذكر أنه بغض النظر عن نتيجة اللجنة فلابد من الإشادة بتاريخ والده الأخلاقي خلال الـ 16 سنة التي قضاها في السجن، وأثره الإيجابي على زملائه السجناء وعلى أبنائه، كما أبدى انبهاره بالدعم الفائق الذي يحظى به حميدان من أبنائه ومن سفارة المملكة ومن مجتمعه.

جلسات سابقة:

يشار إلى أن حميدان خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولقي الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وحميدان التركي هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.