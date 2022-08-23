نفى رائد غالب كامل نجل الإعلامي المعروف غالب كامل، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده.

الدعاء بالشفاء

وقال رائد غالب، في تغريدة عبر “تويتر”: كثرت الإشاعات والتغريدات عن وفاة الوالد حفظه الله ورعاه ومن كل داء وبلاء شافاه”.

وأضاف رائد غالب كامل “إنني أتمنى من محبي غالب كامل أن يدعوا له بالشفاء وعدم إطلاق الإشاعات”.