هاجم كل من محمد ناجي وبسام الحرجي، لاعبي الباطن، الأداء التحكيمي للحكم أحمد الرميخاني في مباراة الفتح التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء بالجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال ناجي في تصريحات لـ قناة SSC: “النتيجة ثقيلة بسبب طرد الحكم للحارس كامبانيا كان يعترض على احتساب هدف الفتح ولاعبي الباطن كانوا متوقفين بسبب رفع الحكم المساعد للراية”.

وأضاف ناجي: “أحمد الرميخاني تحامل ضدنا”.

وقال الحرجي: “مندهش من التحامل ضد الباطن والفريق يُعاني من إيقاف التسجيل وبدء الموسم بلاعبين 2 فقط من الأجانب، طرد كامبانيا بسبب الحكم كان مؤثرًا علينا ونسعى لتصحيح الأخطاء فيما هو مقبل.

ملخص خماسية الفتح ضد الباطن:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي النموذجي ليحرزوا الهدف الأول عبر المغربي مروان سعدان في الدقيقة السابعة عشرة، ثم نجح اللاعب المغربي مراد باتنا في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة تفوقًا هجوميًّا للاعبي النموذجي ليضيفوا الهدف الثالث عبر اللاعب مراد باتنا في الدقيقة الـ63.

وواصل النموذجي تألقه ليُضيف الهدف الرابع عبر اللاعب بيتروس بالدقيقة السبعين.

ثم أضاف فراس البريكان الهدف الخامس لـ الفتح بالدقيقة الـ92.