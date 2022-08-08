أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي متمسكًا بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط نادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب الهولندي يفكر في مغادرة البارشا لعدم تأقلمه مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز منذ الموسم الماضي.

ياب ستام يُطمئن جماهير مانشستر يونايتد

أسطورة الدفاع الهولندية ياب ستام أكد في تصريحات صحفية على أن اليونايتد بات قريبًا من حسم صفقة دي يونج وأنه لن يتحرك لضم اللاعب إلا إذا تأكد من رغبته بالانضمام إلى مان يونايتد.

برشلونة يحدد ثمن الصفقة

ويرغب البارشا في نيل أكثر من 75 مليون يورو نظير انتقال نجمه الهولندي لـ مانشستر يونايتد، خاصة أن وجوده أصبح مطلبًا بعد الخسارة المفاجئة لليونايتد أمس بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام نادي برايتون.