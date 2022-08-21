دخل البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد في نوبة بكاء في غرفة خلع الملابس، وذلك بعد مواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني مساء أمس السبت.

وبحسب التقارير فإن هازارد بكى بعدما أهدر ركلة جزاء للفريق الملكي في المباراة حيث كان الريال قريبًا من تسجيل الهدف الخامس في المباراة.

ويرغب هازارد في أن يُثبت نفسه مع الريال بعدما لم ينجح في آخر موسمين في التألق مع فريق العاصمة الإسبانية بسبب كثرة الإصابات.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

وبدأ الريال المباراة ضاغطًا بكل قوة، ليتمكن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما من إحراز الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة الـ14 من ركلة جزاء.

ونجح إياجو إسباس في إحراز هدف التعادل لـ سيلتا فيجو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ24.

وواصل الريال ضغطه ليضيف الكرواتي لوكا مودريتش ثاني أهداف الريال من تصويبة قوية بالدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرازيلي فينسيوس جونيور الهدف الثالث لـ ريال مدريد بالدقيقة الـ57 بعد تمريرة متقنة من مودريتش، ليراوغ حارس سيلتا فيجو ويضعها في الشباك الخالية.

واستمر الريال في ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الرابع عبر الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي من تصويبة قوية بالدقيقة الـ66.

وأصبح رصيد الريال بعد الفوز ست نقاط في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة في المركز الـ14.