يرغب المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، في ضم الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي السابق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث جارسيا عن تدعيم الصفوف الدفاعية لأصفر الرياض بعد رحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري.

وذكر الإعلامي سانتي مينا عبر حسابه في “تويتر” أن جارسيا تواصل مع جونزاليس صاحب الـ32 عامًا لإقناعه بالانضمام لأصفر الرياض بالفترة المقبلة.

النصر يسعى لرابع صفقاته:

ورغم أن اللاعب الإسباني يرغب في البقاء في أوروبا، لكنه لم يُغلق فكرة الانضمام للنادي العاصمي بالفترة المقبلة.

وحتى الآن تعاقد أصفر الرياض مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا والإيفواري غيسلان كونان والبرازيلي لويز جوستافو.