يُفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم الفرنسي أدريين رابيو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

نجم يوفنتوس بديلًا لصفقة دي يونج في مان يونايتد

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن جون مورتو مدير مانشستر يونايتد الرياضي تواجد مساء الخميس في مدينة تورينو الإيطالية سعيًا لحسم صفقة رابيو كبديل لصفقة الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني الذي أصبح قريبًا من الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ويتفاوض مانشستر يونايتد مع والدة رابيو التي تُعد وكيلة أعماله، لسرعة حسم الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد خسر من فريق برايتون في افتتاحية الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023 بنتيجة هدفين لهدف في أول مباراة رسمية للمدرب الهولندي إريك تين هاغ.