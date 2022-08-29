قلل اللاعب الألماني توني كروس لاعب نادي Real Madrid الإسباني، من أداء اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي نجح حتى الآن في إحراز 4 أهداف مع ناديه برشلونة في الدوري الإسباني.

ويتفوق ليفاندوفسكي على الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد بفارق هدف في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، حيث سجل اللاعب البولندي 4 أهداف بينما سجل المهاجم الفرنسي 3 أهداف.

وقال كروس بعد مباراة Real Madrid وإسبانيول: ” ما يفعله ليفاندوفسكي لا يهتم به بنزيما، ليفاندوفسكي مثله مثل باقي لاعبي الدوري الإسباني”.

وكانت مباريات أمس الأحد، انتهت بفوز برشلونة على بلد الوليد برباعية دون رد أحرزها كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين وبيدري هدفًا وسيرجي روبيرتو هدفًا، بينما سجل لـ ريال مدريد كل من الفرنسي بنزيما هدفين وفينسيوس جونيور هدفًا وسجل لإسبانيول اللاعب خوسيلو، بينما تعادل خيتافي مع فياريال بدون أهداف.

Real Madrid في صدارة الدوري الإسباني

يذكر أن ريال مدريد في الصدارة برصيد 9 نقاط، يليه ريال بيتيس ثانيًا برصيد 9 نقاط، برشلونة ثالثًا برصيد 7 نقاط وفياريال رابعًا برصيد 7 نقاط.

أوساسونا خامسًا وريال سوسيداد سادسًا، وكل من ريال مايوركا وأتلتيك بيلباو وألميريا ورايو فاييكانو وسيلتا فيجو في المراكز من السابع إلى الـ11 برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أتلتيكو مدريد وجيرونا وفالنسيا في المراكز من 12 إلى 14 برصيد 3 نقاط لكل فريق.

أما أندية ” إشبيلية وإسبانيول وإلتشي وخيتافي وبلد الوليد وقادش” في المراكز من 15 إلى 20 في ترتيب الدوري الإسباني.