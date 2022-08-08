أعرب الجهاز الفني بقيادة صالح المحمدي عن سعادته بقيادة الأخضر لحصد لقب كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، متمنيًا مواصلة التألق.

الأخضر يحصد كأس العرب للشباب:

ولعب منتخب السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وتوج أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الأخضر بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وسط تفاعل كبير من اللاعبين والجماهير في المدرجات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تهنئة بمناسبة التتويج:

وقال صالح المحمدي: “ألف شكر على المؤازرة والدعم، وأود أن أبارك لقيادتنا الرشيدة، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وألف شكر للاتحاد العربي على هذه البطولة الجميلة، والتي أبرزت مواهب للكرة العربية”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”المواطن“، قائلًا: “وأحب أشكر أمير منطقة عسير على هذه البطولة الجميلة، وإن شاء الله دائمًا هنا في أبها، تكون الكرة السعودية في أفضل حال، ونحقق إنجازات نفرح بها الوطن”.

وأضاف نجم الأخضر: “ألف مبروك للوطن هذا الإنجاز، هذه البطولة العربية للمرة الثانية على التوالي، الأولى كانت في مصر والثانية حققناها في أرض الوطن الحمد لله، وبإذن الله القادم يكون أجمل وأفضل”.