حرص مجموعة من لاعبي نادي الهلال والاتحاد على المشاركة في مبادرة ” عمري الرياضي” التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل بعض من المنتمين للوسط الرياضي والجماهير في الساعات الأخيرة.

انا عبدالله الحافظ ،و عمري الرياضي ١١ سنه.#طال_عمرك_الرياضي pic.twitter.com/FPNv2zCjNS — عبدالله الحافظ (@Abdullah_Fareed) August 28, 2022

وتتمثل المبادرة في أن يكشف الرياضي سواء كان لاعب كرة قدم أو ممارسًا لأي رياضة أخرى في أن يكشف كم عمره المهني وكم عمر مسيرته في الملاعب.

مبادرة عمري الرياضي تجذب أنظار نجوم كرة القدم

وقال سلمان الفرج لاعب الهلال عن المبادرة: ” أنا سلمان الفرج وعمري الرياضي 14 عامًا”.

أما عبدالله الحمدان نجم الهلال فقال عبر حسابه في “تويتر” : ” عمري في الرياضة 8 سنوات”.

انا سلمان الفرج و عمري الرياضي 14 سنه#طال_عمرك_الرياضي pic.twitter.com/GRfRXsyQ0c — سلمان الفرج (@salman_f13) August 28, 2022

بينما قال كل من علي البليهي ومحمد البريك: ” أعمارنا الرياضية هي 10 سنوات”.

وتحدث عبدالله الحافظ لاعب نادي الاتحاد قائلًا: ” عمري في الرياضة 11 سنة”.

وشارك محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السابق في المبادرة قائلًا : ” عمري في الرياضة 37 عامًا”.

نفخر بإطلاق @MOVEcsm للطب الرياضي الشامل، مشروع وطني نوعي بمعايير سعودية عالمية، يخدم الرياضيين المحترفين والهواة والمنظومة الرياضية كاملةً، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير الرياضة في المملكة.#طال_عمرك_الرياضي https://t.co/cZzZqloUgf — نواف بندر التمياط (@altemyat) August 28, 2022

وقال نواف التمياط نجم الهلال السابق عن المبادرة: “نفخر بإطلاق Move للطب الرياضي الشامل، مشروع وطني نوعي بمعايير سعودية عالمية، يخدم الرياضيين المحترفين والهواة والمنظومة الرياضية كاملةً، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير الرياضة في المملكة”.

وتتمثل المبادرة في الحديث عن الحياة المثالية للشخص الرياضي، وكيف يكون قدوة للجماهير ومن يتابعه حتى يُصبح مثله في المستقبل.

ودُشن وسم ” طال عمرك الرياضي” عبر “تويتر” وشهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير الرياضية التي أثنت على تلك المبادرة من أجل نشر حياة رياضية أفضل بين الجميع.