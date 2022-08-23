تشهد أسواق القرطاسيات والمكتبات التجارية بمنطقة تبوك انتعاشًا واسعًا، مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ حيث تستعد الأسر هذه الأيام لتجهيز أبنائها الطلبة، وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي.

منافسة محلات بيع الزي المدرسي

ويلحظ المتسوق المنافسة الكبيرة بين مكتبات القرطاسية ومحلات بيع الملابس المدرسية لجذب الطلاب والطالبات من خلال العروض التي وضعت على مداخل تلك المكتبات والمحلات وتقديم العروض المغرية لكسب الكثير من الزبائن والمتبضعين.

وتجولت وكالة الأنباء السعودية “واس” داخل الأسواق والتقطت العديد من الصور الفوتوغرافية التي توضح حجم هذا الحراك، واطلعت عن كثب توافر المستلزمات الدراسية.