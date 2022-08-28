قدم المستشار التربوي محمد العامري بعض النصائح لتهيئة الطلاب على نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

تحسين مستوى الطلاب:

وقال العامري خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة زاد خلاله عدد الأيام الدراسية، وساعد على تحسين مستوى الطلاب.

اجتماع مع الطلاب:

وتابع: نحتاج إلى التعود على نظام الفصول الدراسية الثلاثة من خلال الاجتماع مع الطلاب والتعرف على فترات الدراسة والإجازات، ويجب مراعاة التنوع في وضع خطة مع الأبناء وتهيئة القدرات للوصول إلى كل ترم بما يضمن الراحة التامة للأبناء.