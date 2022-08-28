شدد الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، على أهمية الالتزام بنظافة المطاعم والمقاصف مع بداية العام الدراسي.
وقال الذيابي، في تغريدات له عبر تويتر: إن استمرار النظافة الجيدة في المطعم أو المقصف ودورات المياه من أهم الأساليب الوقائية التي تساهم في تعزيز الصحة والتقليل من الإصابة بالأمراض في المدرسة.
نصائح للحفاظ على صحة الأطفال:
كما أكد الذيابي أهمية الاهتمام بنظافة الأشياء التالية لحماية الأطفال والحفاظ على صحتهم في المدارس من خلال:
– نظافة المطعم
– نظافة المقاصف المدرسية
– نظافة دورات المياه
– النظافة بصفة عامة في الفصول الدراسية
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