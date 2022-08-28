شدد الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، على أهمية الالتزام بنظافة المطاعم والمقاصف مع بداية العام الدراسي.

وقال الذيابي، في تغريدات له عبر تويتر: إن استمرار النظافة الجيدة في المطعم أو المقصف ودورات المياه من أهم الأساليب الوقائية التي تساهم في تعزيز الصحة والتقليل من الإصابة بالأمراض في المدرسة.

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال:

كما أكد الذيابي أهمية الاهتمام بنظافة الأشياء التالية لحماية الأطفال والحفاظ على صحتهم في المدارس من خلال:

– نظافة المطعم

– نظافة المقاصف المدرسية

– نظافة دورات المياه

– النظافة بصفة عامة في الفصول الدراسية