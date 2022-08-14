نشرت وزارة الصحة عددًا من المعلومات الخاصة بكبد الإنسان، الذي يعد أحد أجزاء الجسم المهمة، مقدمة تلك المعلومات على شكل سيرة ذاتية؛ تيسيرًا على الجمهور.

وقالت الصحة على حسابها بموقع “تويتر”: “كبدك له قصة طويلة مع أعداء جسمك وضيوفه غير المرغوبين وقبل أن تقرأ قصته تعرّف على سيرته”.

وظائف الكبد:

وأوضحت الصحة أن الكبد يعتبر مدير عام تصفية السموم من الدم ومحاربة الالتهابات؛ حيث يساعد على تصفية الدم في الجسم وتفكيك المواد السامة، وإنتاج العصارة الصفراء المختصة بهضم الدهون والتخلص من الفضلات.

كما أنه يعتبر مصنع الكوليسترول والبروتينات المساعدة في نقل الدهون عبر الجسم، والتخثر المختص بإيقاف النزيف الزائد بعد الإصابات، فضلًا عن إزالة الجلوكوز الزائد (السكر) من مجرى الدم.

العمل بكفاءة أعلى أو أقل:

وأشارت إلى أن الكبد يعمل بكفاءة أعلى عندما يمارس الشخص الرياضة بانتظام، وينام بشكل كافٍ، ويقلل من التعرض للمواد الكيميائية، ويشرب الماء بشكل كافٍ.

ومن الممكن أن يعمل الكبد بكفاءة أقل، وذلك عندما يكثر الشخص من تناول الوجبات ذات الدهون المشبعة، أو تناول الأدوية معًا بدون استشارة الطبيب الخاص، أو تعاطي الكحول، أو زيادة الوزن عن معدله الطبيعي.