استعرض وليد الزامل، رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أخطاء المتهورين على الطرق.

سيارات طائشة:

وقال الزامل خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إنه يشاهد سيارات طائشة متهورة تلتصق بالسيارات من الخلف، موضحًا أن تلك السيارات تكون مظللة بالكامل وبها أدوات لتضخيم مستوى الصوت كهدير طائرة عسكرية.

وأردف أن قائدي تلك السيارات يلجأون إلى استخدام الأنوار الساطعة التي تجعل قائدي المركبات الأخرى كما لو كانوا مصابين بالشلل فلا يمكنهم الانحراف يمينًا أو يسارًا، موضحًا أن السيدات وكبار السن يتعرضون للرعب والتخويف من قبل قائدي السيارات المتهورين؛ ما يؤدي إلى انحراف السيدات بسياراتهن ووقوع حادث مروري.

تفادي العناد مع المتهورين:

وحول رد الفعل المطلوب للتعامل مع المتهور قال الزامل: يجب تفادي العناد وتجنب أولئك المتهورين مع تصوير مخالفاتهم وإبلاغ الإدارة العامة للمرور.

وشدد على أن تلك الأساليب المتهورة ليست مخالفة مرورية بقدر ما هي شروع في جريمة تتضمن تخويف وترويع الآمنين من الأسر وكبار السن.